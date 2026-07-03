سهم آمریکا در ناتو مسخره است

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رئیس جمهور آمریکا از عدم حمایت متحدان اروپایی خود در ناتو از جنگ این کشور علیه ایران انتقاد کرد.

وی در پستی در تروث سوشیال بر اختلاف بین هزینه‌های دفاعی ایالات متحده و اروپا تأکید کرد.

وی گفت که متحدانی از جمله فرانسه و بریتانیا کمکی به آمریکا نکرده و سهم واشنگتن در ناتو را «مسخره» توصیف کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا نوشت: «آن‌ها برای ما آنجا نبودند!!!»

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