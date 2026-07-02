پاسخ ناتو به ترامپ؛ اروپا کاهش نقش نظامی آمریکا را جبران کرده است
فرمانده عالی نیروهای مشترک ناتو در اروپا اعلام کرد کشورهای اروپایی در مدت کوتاهی توانستهاند بخش عمده خلأ ناشی از کاهش مشارکت نظامی آمریکا در این ائتلاف را جبران کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ژنرال الکسوس گرینکویچ، فرمانده عالی نیروهای مشترک ناتو در اروپا اعلام کرد کشورهای اروپایی پس از کاهش سهم ایالات متحده در این ائتلاف، توانستهاند کمبود نیروها را تا حد زیادی جبران کنند.
وی گفت: «تنها طی چند هفته، متحدان اروپایی توانستند بخش عمده این کمبود را جبران کنند.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که خبرگزاری بلومبرگ اواسط ماه ژوئن به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود کشورهای اروپایی خود را برای کاهش چشمگیر حمایتهای نظامی آمریکا در صورت وقوع جنگ یا بحران آماده میکنند.
بر اساس این گزارش، بخشی از توانمندیهای نظامی آمریکا، بهویژه تجهیزاتی که کشورهای اروپایی قادر به جایگزینی آن نیستند، ممکن است در آینده در اختیار ناتو قرار نگیرد.
یک مقام ارشد نظامی غربی نیز اعلام کرده بود این کاهش احتمالی شامل حدود 30 درصد از بمبافکنهای راهبردی آمریکا، 75 تا 100 درصد از پهپادهای شناسایی و تهاجمی و حدود 50 درصد از ناوگان دریایی خواهد بود.
به گفته این مقام، کشورهای اروپایی در حال حاضر از توانایی جایگزینی بمبافکنهای راهبردی آمریکا برخوردار نیستند؛ موضوعی که میتواند بر توان بازدارندگی ناتو در شرایط بحرانی تأثیر بگذارد.