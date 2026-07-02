زخمی شدن چند نظامی صهیونیست در جنوب لبنان
رسانههای عبری از زخمی شدن چند نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در پی وقوع یک «حادثه امنیتی» در جنوب لبنان خبر دادند؛ بر اساس این گزارشها، حال یکی از نظامیان زخمی وخیم اعلام شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، چند نظامی ارتش رژیم صهیونیستی، امروز- پنجشنبه- در جریان یک «حادثه امنیتی» در جنوب لبنان هدف تیراندازی قرار گرفتند و زخمی شدند.
یکی از نظامیان بر اثر اصابت گلوله به قسمت بالایی بدنش به شدت مجروح شده و وضعیت جسمانی وی وخیم اعلام شده است.
جزئیات بیشتری درباره هویت عاملان تیراندازی یا ابعاد این حادثه تاکنون منتشر نشده و ارتش رژیم صهیونیستی نیز واکنشی رسمی به این گزارشها نداشته است.
این حادثه در حالی رخ داده است که لبنان و رژیم صهیونیستی اخیرا با میانجیگری آمریکا به توافقی دست یافتهاند که زمینه را برای برقراری آتشبس و توقف درگیریها فراهم میکند.
بر اساس این توافق، خلع سلاح حزبالله، خروج تدریجی نیروهای رژیم صهیونیستی از مناطق اشغالی در جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان در مناطق تعیینشده، از مهمترین محورهای توافق اعلام شده است.