زخمی شدن چند نظامی صهیونیست در جنوب لبنان

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، چند نظامی ارتش رژیم صهیونیستی، امروز- پنج‌شنبه- در جریان یک «حادثه امنیتی» در جنوب لبنان هدف تیراندازی قرار گرفتند و زخمی شدند.

یکی از نظامیان بر اثر اصابت گلوله به قسمت بالایی بدنش به شدت مجروح شده و وضعیت جسمانی وی وخیم اعلام شده است.

جزئیات بیشتری درباره هویت عاملان تیراندازی یا ابعاد این حادثه تاکنون منتشر نشده و ارتش رژیم صهیونیستی نیز واکنشی رسمی به این گزارش‌ها نداشته است.

این حادثه در حالی رخ داده است که لبنان و رژیم صهیونیستی اخیرا با میانجی‌گری آمریکا به توافقی دست یافته‌اند که زمینه را برای برقراری آتش‌بس و توقف درگیری‌ها فراهم می‌کند.

بر اساس این توافق، خلع سلاح حزب‌الله، خروج تدریجی نیروهای رژیم صهیونیستی از مناطق اشغالی در جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان در مناطق تعیین‌شده، از مهم‌ترین محورهای توافق اعلام شده است.

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