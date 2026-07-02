الجزیره بررسی کرد؛ پیامهای سیاسی و مذهبی مسیرهای تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی
شبکه الجزیره در گزارشی با بررسی ابعاد نمادین و سیاسی مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، نوشت انتخاب شهرهای تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد برای برگزاری آیینهای وداع، تنها یک برنامه تشریفاتی نیست، بلکه بیانگر پیوند میان ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی، حوزههای علمیه و جغرافیای جهان تشیع در دوره پس از رحلت ایشان به شمار میرود.
به گزارش ایلنا، شبکه الجزیره در گزارشی تحلیلی به بررسی مسیر هفتروزه مراسم تشییع و تدفین آیت الله سیدعلی خامنهای، رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران پرداخته و این برنامه را دارای ابعاد سیاسی، مذهبی و نمادین توصیف کرده است.
این مراسم از تهران آغاز میشود، سپس به قم، نجف و کربلا امتداد مییابد و در نهایت با تدفین در مشهد مقدس، جوار بارگاه مطهر امام رضا(ع)، به پایان میرسد؛ مسیری که به اعتقاد این رسانه، هر یک از ایستگاههای آن حامل پیامی خاص است.
الجزیره مینویسد آغاز مراسم از تهران، بیش از هر چیز بر جایگاه پایتخت به عنوان مرکز اداره کشور تاکید دارد. بر اساس برنامه اعلامشده، نخستین روز مراسم به حضور هیأتهای رسمی و نمایندگان کشورهای مختلف اختصاص یافته و پس از آن، آیینهای وداع مردمی و تشییع در پایتخت برگزار خواهد شد.
این رسانه معتقد است برگزاری مراسم رسمی با حضور هیأتهای خارجی در آغاز این برنامه، موکد استمرار و تداوم فعالیت نهادهای حاکمیتی و استمرار نقش جمهوری اسلامی در عرصه روابط بینالمللی است.
بر اساس گزارش الجزیره، رسانههای ایرانی از اعلام آمادگی نمایندگان بیش از ۹۰ کشور برای حضور در آیین تشییع خبر دادهاند؛ موضوعی که از نگاه این رسانه، نشاندهنده اهمیت بینالمللی این مراسم است.
الجزیره در ادامه، قم را دومین ایستگاه مهم این مسیر معرفی کرده و مینویسد این شهر به عنوان مهمترین مرکز حوزههای علمیه شیعه، جایگاه ویژهای در ساختار دینی جمهوری اسلامی ایران دارد.
به باور نویسنده گزارش، حضور پیکر رهبر شهید انقلاب در قم، پیوند جایگاه رهبری با نهاد مرجعیت و حوزههای علمیه را به نمایش میگذارد؛ هرچند محل نهایی تدفین، شهر مشهد انتخاب شده است.
در ادامه این گزارش، انتقال پیکر مطهر به نجف و کربلا نیز مورد توجه قرار گرفته است. الجزیره این بخش از مراسم را دارای بعدی فراتر از مرزهای ایران ارزیابی کرده و نوشته است که حضور در دو شهر مقدس عراق، ارتباط جمهوری اسلامی ایران با میراث تاریخی و مذهبی جهان تشیع را برجسته میکند.
این رسانه یادآور شده است که نجف از مهمترین مراکز علمی شیعه و کربلا نیز نماد فرهنگ عاشورا و قیام امام حسین(ع) به شمار میرود و برگزاری مراسم در این دو شهر، به آیین تشییع رهبر فقید انقلاب، بُعدی فرامنطقهای میبخشد.
بخش دیگری از گزارش به چرایی انتخاب مشهد به عنوان محل تدفین اختصاص دارد. الجزیره مینویسد اگرچه قم از جایگاه برجسته حوزوی برخوردار است، اما مشهد علاوه بر آنکه زادگاه رهبر فقید انقلاب اسلامی محسوب میشود، به واسطه وجود بارگاه ملکوتی امام رضا(ع)، یکی از مهمترین مراکز زیارتی جهان اسلام است.
به اعتقاد این رسانه، انتخاب مشهد، علاوه بر پیوند دادن زندگی شخصی رهبر فقید انقلاب با زادگاهش، جایگاه ایشان را در یکی از مهمترین کانونهای مذهبی جهان تشیع تثبیت میکند؛ شهری که هر سال میزبان میلیونها زائر از ایران و دیگر کشورهای اسلامی است.
الجزیره همچنین به گستردگی تمهیدات اجرایی و امنیتی این مراسم پرداخته و نوشته است که با توجه به برگزاری آیینهای مختلف در چند شهر و حضور گسترده مردم و هیأتهای خارجی، دستگاههای مسئول در ایران برنامهریزی گستردهای برای مدیریت مراسم، تامین امنیت، خدمات درمانی، حملونقل و زیرساختهای مورد نیاز انجام دادهاند.
به نوشته این رسانه، بیشترین حجم این تمهیدات در تهران متمرکز شده است؛ جایی که علاوه بر مراسم رسمی، آیینهای وداع مردمی و تشییع اصلی نیز برگزار خواهد شد.
الجزیره در پایان گزارش خود، مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی را صرفا یک آیین سوگواری نمیداند و معتقد است این رویداد از منظر سیاسی نیز مورد توجه ناظران قرار خواهد گرفت. به نوشته این رسانه، نحوه برگزاری مراسم و حضور گسترده مردم و هیأتهای خارجی، از نگاه ناظران میتواند بازتابی از انسجام نهادهای جمهوری اسلامی در مقطع کنونی باشد.