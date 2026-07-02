«سرو لبنان» و «گل دمشق»؛ پیام نمادین بیروت برای آغاز فصل تازه روابط با سوریه
همزمان با سفر وزیر امور خارجه سوریه به بیروت، نخستوزیر لبنان با اهدای هدیهای نمادین با عنوان «سرو لبنان و گل دمشق» بر عزم دو کشور برای آغاز مرحلهای جدید از روابط دوجانبه تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، سفر اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه به بیروت با پیامهایی آشکار از تمایل دو کشور برای بازتعریف روابط دوجانبه همراه شد؛ پیامی که در نمادینترین بخش این سفر، با اهدای هدیهای از سوی نواف سلام، نخستوزیر لبنان به وزیر خارجه سوریه جلوه یافت.
این هدیه که با نمادهای «سرو لبنان» و «گل دمشق» طراحی شده بود، بیانگر پیوندهای تاریخی دو کشور و اراده مشترک برای گشودن صفحهای تازه در روابط دمشق و بیروت عنوان شد.
دفتر نخستوزیری لبنان اعلام کرد این هدیه نمادی از روابط برادرانه دو ملت و تأکیدی بر حرکت به سمت مرحلهای مبتنی بر احترام متقابل، گفتوگو و توسعه همکاریها در حوزههای مختلف است.
الشیبانی نیز در نشست خبری مشترک با نواف سلام، با تاکید بر رویکرد جدید دمشق در قبال بیروت، گفت: سوریه خواهان روابطی تازه با لبنان است و هر روند سیاسی که دمشق دنبال میکند، باید در خدمت ثبات و امنیت لبنان باشد.
وزیر امور خارجه سوریه در ادامه برنامههای سفر خود با جوزف عون، رئیسجمهور لبنان دیدار و پیام احمد الشرع، رئیس دولت موقت سوریه را به وی ابلاغ کرد. الشیبانی همچنین دعوتنامه رسمی الشرع برای سفر جوزف عون به دمشق را تسلیم وی کرد.
وی هدف از سفر خود به لبنان را تقویت روابط دوجانبه، توسعه هماهنگیهای مشترک و گسترش همکاریها، بهویژه در بخش اقتصادی، عنوان کرد.
الشیبانی همچنین در بیروت با نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان دیدار کرد و پس از این دیدار گفت: «حضور ما در لبنان، پیام دوستی، محبت و همکاری با همه گروهها و نهادهای لبنانی است و گفتوگو با آقای بری در راستای تقویت روابط سوریه و لبنان انجام شد.»
این سفر در شرایطی انجام میشود که دمشق و بیروت پس از تحولات سیاسی ماههای اخیر، در تلاش هستند روابط خود را بر پایه همکاری، هماهنگی و منافع مشترک وارد مرحلهای تازه کنند؛ موضوعی که در پیامهای رد و بدلشده میان مقامهای دو کشور و نمادهای بهکاررفته در این دیدار نیز بازتاب یافته است.