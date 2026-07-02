همزمان با هشدار تهران؛ آمریکا ۶۷ پرواز نظامی در نزدیکی تنگه هرمز انجام داد

به گزارش ایلنا، داده‌های هوانوردی که توسط واحد «منابع باز» شبکه الجزیره و بر اساس اطلاعات سامانه «فلایت‌رادار» بررسی شده، از افزایش قابل توجه فعالیت هواپیماهای سوخت‌رسان و شناسایی نیروی هوایی و نیروی دریایی آمریکا در منطقه خلیج فارس و پیرامون تنگه هرمز طی دو روز گذشته حکایت دارد.

بر اساس این داده‌ها، از ۳۰ ژوئن تا دوم ژوئیه، دست‌کم ۶۷ سورتی پرواز از سوی هواپیماهای نظامی آمریکا ثبت شده است؛ تحرکاتی که همزمان با هشدار رسمی جمهوری اسلامی ایران درباره ادامه پرواز هواپیماهای آمریکایی بر فراز تنگه هرمز و تأکید بر پاسخ فوری به هرگونه تخطی از مسیرها و پروتکل‌های اعلام‌شده از سوی تهران انجام شده است.

قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص) پیش‌تر اعلام کرده بود هرگونه تخلف از مسیرهای تعیین‌شده یا نادیده گرفتن پروتکل‌های حاکم بر تنگه هرمز، با واکنش فوری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد. این قرارگاه همچنین ادامه پروازهای نظامی آمریکا بر فراز این آبراه راهبردی را عاملی برای برهم زدن امنیت منطقه دانسته است.

۶۴ پرواز سوخت‌رسان و سه ماموریت شناسایی

بررسی داده‌های پروازی نشان می‌دهد بخش عمده این تحرکات مربوط به هواپیماهای سوخت‌رسان بوده است. در مجموع ۶۴ پرواز از این نوع ثبت شده که شامل ۴۶ پرواز هواپیمای KC-135 Stratotanker و ۱۸ پرواز هواپیمای KC-46A Pegasus بوده است.

همچنین سه ماموریت شناسایی و هشدار زودهنگام نیز رصد شده که شامل دو فروند هواپیمای E-3B Sentry و یک فروند پهپاد راهبردی MQ-4C Triton است؛ تجهیزاتی که معمولا برای رصد هوایی و دریایی، جمع‌آوری اطلاعات و مدیریت میدان نبرد به کار گرفته می‌شوند.

داده‌ها نشان می‌دهد بیشترین حجم این تحرکات در ۳۰ ژوئن با ۳۱ پرواز ثبت شده است. در اول ژوئیه نیز ۲۷ پرواز و تا زمان ثبت داده‌ها در دوم ژوئیه ۹ پرواز دیگر انجام شده که از تداوم حضور فعال هوایی آمریکا در منطقه حکایت دارد.

هدف از استقرار گسترده هواپیماهای سوخت‌رسان چیست؟

هواپیماهای سوخت‌رسان نقش کلیدی در افزایش برد عملیاتی جنگنده‌ها و هواپیماهای شناسایی ایفا می‌کنند و امکان حضور طولانی‌تر آنها در آسمان بدون نیاز به بازگشت به پایگاه را فراهم می‌سازند.

نیروی هوایی آمریکا هواپیمای KC-135 را ستون اصلی سامانه سوخت‌رسانی هوایی خود معرفی می‌کند که علاوه بر پشتیبانی از جنگنده‌های این کشور، مأموریت سوخت‌رسانی به هواپیماهای نیروی دریایی، تفنگداران دریایی و متحدان واشنگتن را نیز برعهده دارد.

از سوی دیگر، هواپیماهای E-3 Sentry به‌عنوان سامانه‌های هشدار زودهنگام و فرماندهی هوابرد، توانایی رصد و رهگیری اهداف هوایی و دریایی و ارائه تصویری جامع از صحنه نبرد را دارند.

نمایش قدرت واشنگتن در برابر هشدار تهران

افزایش این تحرکات هوایی بار دیگر تنگه هرمز را به کانون تقابل ایران و آمریکا تبدیل کرده است. جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد شناورها و پروازهای عبوری باید در چارچوب ضوابط و مسیرهای اعلام‌شده حرکت کنند و هرگونه اقدام خارج از این چارچوب را تهدیدی علیه امنیت منطقه تلقی می‌کند.

در مقابل، آمریکا همچنان بر ادعای «آزادی ناوبری» تاکید کرده و با حفظ حضور هوایی و دریایی خود در اطراف تنگه هرمز، تلاش دارد حضور نظامی خود را در این منطقه راهبردی به نمایش بگذارد؛ حضوری که همزمان با افزایش تنش‌ها بر سر امنیت مسیرهای کشتیرانی و احتمال تهدید کشتی‌های تجاری ادامه یافته است.

تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان به شمار می‌رود و بخش قابل توجهی از صادرات نفت و گاز کشورهای حاشیه خلیج فارس از این مسیر انجام می‌شود. از همین رو، هرگونه تنش نظامی در این آبراه، علاوه بر پیامدهای امنیتی، می‌تواند بازارهای جهانی انرژی، بیمه و حمل‌ونقل دریایی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

با این حال، داده‌های رهگیری پروازها به تنهایی ماهیت دقیق ماموریت هر هواپیما را مشخص نمی‌کند، اما تصویری روشن از تداوم حضور گسترده هواپیماهای پشتیبانی و شناسایی آمریکا در نزدیکی تنگه هرمز ارائه می‌دهد؛ حضوری که همزمان با هشدارهای صریح تهران درباره مقابله با هرگونه اقدام خارج از ضوابط اعلام‌شده ادامه دارد.

انتهای پیام/