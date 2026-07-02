«جاده مرگ»؛ راهبرد اوکراین برای محاصره لجستیکی کریمه

به گزارش ایلنا، با گذشت بیش از چهار سال از آغاز جنگ روسیه و اوکراین، شبه‌جزیره کریمه بار دیگر به یکی از مهم‌ترین کانون‌های درگیری تبدیل شده است. اوکراین در ماه‌های اخیر دامنه حملات پهپادی خود را به مسیرهای ارتباطی، مراکز لجستیکی و زیرساخت‌های حیاتی این منطقه گسترش داده تا توان پشتیبانی روسیه از نیروهای مستقر در جنوب اوکراین را کاهش دهد.

فارن پالیسی می‌نویسد، بزرگراهی که شهر روستوف-نا-دونو را به کریمه و مناطق تحت کنترل روسیه در جنوب اوکراین متصل می‌کند، به یکی از اصلی‌ترین اهداف این حملات تبدیل شده است. این مسیر که حدود ۶۳۰ کیلومتر طول دارد، در هفته‌های اخیر بارها هدف حملات پهپادی قرار گرفته و ده‌ها خودروی نظامی، کامیون و تانکر سوخت در آن منهدم شده‌اند؛ تا جایی که نظامیان روس و اوکراینی از آن با عنوان «جاده مرگ» یاد می‌کنند.

بر این اساس، اوکراین از ابتدای آوریل حملات خود به مسیر ساحلی دریای آزوف و پل‌های منطقه چونگار را تشدید کرده است؛ حملاتی که علاوه بر اختلال در حمل‌ونقل جاده‌ای، بخشی از شبکه ریلی و مسیرهای انتقال تجهیزات روسیه را نیز از کار انداخته است.

در پی این حملات، پل کرچ در شرق کریمه عملا به تنها مسیر اصلی اتصال این شبه‌جزیره به خاک روسیه تبدیل شده است. با این حال، این پل نیز بارها هدف حمله قرار گرفته و میزان تردد از آن نسبت به گذشته به شکل محسوسی کاهش یافته است. همچنین در روزهای پایانی ژوئن، صف‌های طولانی خودروهای در حال خروج از کریمه گزارش شده است.

به نوشته فارن پالیسی، آثار این حملات تنها به اختلال در تردد محدود نبوده و کمبود سوخت و مهمات در مناطق تحت کنترل روسیه در استان‌های زاپوریژیا و خرسون نیز گزارش شده است؛ موضوعی که بر توان عملیاتی نیروهای روس در جبهه جنوبی تأثیر گذاشته است.

اوکراین اعلام کرده است که در ۱۱ ژوئن، یکی از یگان‌های تهاجمی این کشور موفق شده کاروانی حامل سوخت و مهمات و همچنین حدود ۵۰ خودروی نظامی آماده اعزام را در مسیر زاپوریژیا منهدم کند؛ عملیاتی که به گفته مقام‌های اوکراینی، روند پشتیبانی از نیروهای روسیه را با اختلال جدی روبه‌رو کرده است.

این منبع همچنین گزارش داده است که حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه، ظرفیت پالایش این کشور را کاهش داده و به کمبود سوخت در برخی مناطق دامن زده است. هم‌زمان، شهر سواستوپل نیز با قطعی‌های گسترده برق مواجه شده و مقام‌های محلی فروش بنزین به شهروندان را متوقف و توزیع آن را به نهادهای دولتی محدود کرده‌اند.

در همین ارتباط، سرهی کوزان، رئیس مرکز امنیت و همکاری اوکراین گفته است قطع جریان سوخت به جبهه جنوبی، سامانه لجستیکی ارتش روسیه را با اختلال جدی مواجه کرده و انتقال نیرو، جابه‌جایی تجهیزات، تخلیه مجروحان و ارسال مهمات را دشوارتر ساخته است.

به نوشته فارن پالیسی، وزارت دفاع اوکراین در ماه مه از آغاز عملیات موسوم به «محاصره لجستیکی کریمه» خبر داد؛ راهبردی که هدف آن قطع مسیرهای پشتیبانی روسیه و تضعیف حضور نظامی این کشور در شبه‌جزیره عنوان شده است.

این گزارش می‌افزاید کریمه همچنان مهم‌ترین مرکز پشتیبانی و تدارکات نیروهای روسیه در استان‌های خرسون و زاپوریژیاست و هرگونه اختلال در مسیرهای ارتباطی آن، می‌تواند به طور مستقیم بر توان رزمی نیروهای روس در جنوب اوکراین اثر بگذارد.

«جورج باروس» پژوهشگر مؤسسه مطالعات جنگ آمریکا، در گفت‌وگو با این نشریه ابراز عقیده کرد اوکراین در حال «بازآرایی میدان نبرد» است و با فرسایش تدریجی خطوط دفاعی روسیه، شرایط را برای اجرای یک ضدحمله احتمالی در آینده فراهم می‌کند.

بر اساس این گزارش، بخش عمده این عملیات با استفاده از پهپادهای میان‌برد و کم‌هزینه ساخت داخل اوکراین از جمله مدل‌های «FP-2» و «Behemoth» انجام می‌شود؛ پهپادهایی که توان حمل سرجنگی سنگین و اجرای عملیات در عمق مواضع روسیه را دارند.

این نشریه به نقل از «ماکسیم بیزنوسیوک» پژوهشگر مرکز GLOBSEC می‌نویسد موفقیت این حملات نتیجه عملیات‌های پیشین اوکراین علیه سامانه‌های پدافند هوایی، رادارها و موشک‌های زمین به هوای روسیه در کریمه بوده است؛ اقداماتی که امکان اجرای حملات عمیق‌تر به اهداف لجستیکی را فراهم کرده است.

در عین حال، برخی تحلیلگران معتقدند محاصره کریمه هنوز کامل نشده است. به گفته باروس، باز گذاشتن بخشی از مسیرهای خروج ممکن است با هدف تشویق نیروهای روسیه به عقب‌نشینی و جلوگیری از مقاومت طولانی‌مدت آنها انجام شده باشد.

کریمه برای روسیه از اهمیت راهبردی ویژه‌ای برخوردار است. این شبه‌جزیره مقر ناوگان دریای سیاه روسیه و یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های نظامی این کشور برای عملیات دریایی و هوایی در منطقه به شمار می‌رود و نقش محوری در پشتیبانی از نیروهای روس در جنوب اوکراین ایفا می‌کند.

این نشریه در پایان می‌نویسد تشدید حملات اوکراین به کریمه، علاوه بر اهداف نظامی، حامل پیامی سیاسی نیز برای افکار عمومی روسیه است؛ اینکه الحاق این شبه‌جزیره در سال ۲۰۱۴، برخلاف وعده‌های کرملین، نتوانسته امنیت پایدار را برای این منطقه تضمین کند.

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