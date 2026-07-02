۳ کشته در حمله پهپادی در شمال غربی پاکستان

به گزارش ایلنا به نقل از آناتوای، پلیس پاکستان امروز -پنجشنبه- اعلام کرد که پس از آنکه یک پهپاد مشکوک، وسیله‌ای انفجاری را بر روی خانه‌ای در استان خیبر پختونخوا در شمال غربی این کشور پرتاب کرد، سه عضو یک خانواده، از جمله دو کودک، کشته و هشت نفر دیگر زخمی شدند.

این حمله اواخر روز چهارشنبه در شهرستان باجور، هم مرز با افغانستان، رخ داد.

معاون رئیس پلیس منطقه، به خبرگزاری آناتولی گفت که در این انفجار سه نفر کشته و هشت نفر دیگر زخمی شدند. وی گفت که قربانیان متعلق به یک خانواده بودند.

پلیس تحقیقاتی را برای تعیین اینکه چه کسی پشت این حمله بوده است، آغاز کرده و در حال جمع‌آوری شواهد پزشکی قانونی از محل است. مقامات هنوز عاملان این حمله را شناسایی یا منشا پهپاد مشکوک را تایید نکرده‌اند.

انتهای پیام/