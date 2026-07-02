امضای چندین قرارداد همکاری میان هند و ژاپن

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، نخست وزیران هند و ژاپن پس از مذاکرات دوجانبه، قراردادهایی در زمینه هوش مصنوعی، فلزات و انرژی امضا کردند.

«نارندرا مودی»، نخست وزیر هند، پس از گفت‌وگو با « سانائه تاکایچی» همتای ژاپنی خود، گفت که هند و ژاپن امروز -پنجشنبه- قراردادهایی را برای تقویت همکاری‌های خود در زمینه هوش مصنوعی، فلزات و انرژی امضا کردند و یک نقشه راه مشترک برای امنیت اقتصادی تهیه کردند.

مودی به خبرنگاران گفت: «همگرایی فناوری دقیق ژاپن و قابلیت‌های نرم‌افزاری هند، شتاب و قدرت جدیدی به توسعه جهانی هوش مصنوعی خواهد بخشید».

تاکایچی در حالی که این دو شریک آسیایی شانزدهمین اجلاس سالانه خود را برگزار می‌کنند، در سفر سه روزه به دهلی نو است.

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