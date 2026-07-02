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زاخارووا:

روسیه هیچ مانعی برای بحث در مورد از سرگیری عرضه انرژی به آلمان نمی‌بیند

روسیه هیچ مانعی برای بحث در مورد از سرگیری عرضه انرژی به آلمان نمی‌بیند
کد خبر : 1807563
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سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، ‌تأیید کرد که روسیه هیچ مانعی برای بحث در مورد از سرگیری عرضه انرژی به آلمان نمی‌بیند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک‌، «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، ‌تأیید کرد که روسیه هیچ مانعی برای بحث در مورد از سرگیری عرضه انرژی به آلمان نمی‌بیند.

زاخارووا در یک نشست خبری گفت: «طرف روسی بارها و در سطوح مختلف اعلام کرده است که هیچ مانعی برای بحث در مورد احتمال از سرگیری عرضه انرژی با آلمان وجود ندارد. بگذارید برلین تصمیم بگیرد که چه می‌خواهد.»

وی افزود که شک دارد افرادی در برلین وجود داشته باشند که قادر به تصمیم‌گیری مستقل باشند.

 

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