پاکستان: مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در دوحه پایان یافت
پاکستان اعلام کرد که مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در دوحه پایان یافت.
به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، پاکستان اعلام کرد که مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در دوحه پایان یافت.
وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد ایران و آمریکا در جریان مذاکرات غیرمستقیم دوحه، ضمن دستیابی به پیشرفتهایی در موضوعات مرتبط با تفاهمنامه اسلامآباد، بر سر ادامه گفتوگوها توافق کردند.
طبق بیانیه اسلامآباد، زمان برگزاری نشست بعدی در اولین فرصت ممکن پس از برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید ایران تعیین خواهد شد.