خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ادعای العربیه:

ایران و آمریکا بر سر خرید محصولات کشاورزی با بخشی از دارایی‌های مسدودشده به توافق رسیدند

ایران و آمریکا بر سر خرید محصولات کشاورزی با بخشی از دارایی‌های مسدودشده به توافق رسیدند
کد خبر : 1807513
لینک کوتاه کپی شد.

یک منبع ارشد آگاه مدعی شد آمریکا و ایران بر سر استفاده تهران از بخشی از دارایی‌های مسدودشده خود برای خرید محصولات کشاورزی آمریکا به توافق رسیده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از العربیه،‌ یک منبع ارشد آگاه مدعی شد آمریکا و ایران بر سر استفاده تهران از بخشی از دارایی‌های مسدودشده خود برای خرید محصولات کشاورزی آمریکا به توافق رسیده‌اند.

این منبع در گفت‌وگو با العربیه مدعی شد که هیچ پولی به‌صورت نقدی در اختیار ایران قرار نخواهد گرفت و این دارایی‌ها فقط برای خرید محصولات کشاورزی آمریکا استفاده خواهد شد.

‌منابع العربیه پیش‌تر گفته بودند مذاکرات غیرمستقیم آمریکا و ایران که روز گذشته در دوحه برگزار شد، بیشتر بر تنگه هرمز و ثبات منطقه متمرکز بود. به‌گفته این منابع، ایران تا پایان هفته حدود سه میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده خود را دریافت خواهد کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی