به گزارش ایلنا به نقل از العربیه،‌ یک منبع ارشد آگاه مدعی شد آمریکا و ایران بر سر استفاده تهران از بخشی از دارایی‌های مسدودشده خود برای خرید محصولات کشاورزی آمریکا به توافق رسیده‌اند.

این منبع در گفت‌وگو با العربیه مدعی شد که هیچ پولی به‌صورت نقدی در اختیار ایران قرار نخواهد گرفت و این دارایی‌ها فقط برای خرید محصولات کشاورزی آمریکا استفاده خواهد شد.

‌منابع العربیه پیش‌تر گفته بودند مذاکرات غیرمستقیم آمریکا و ایران که روز گذشته در دوحه برگزار شد، بیشتر بر تنگه هرمز و ثبات منطقه متمرکز بود. به‌گفته این منابع، ایران تا پایان هفته حدود سه میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده خود را دریافت خواهد کرد.

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