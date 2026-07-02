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کشته شدن یک مرد به دست پلیس در غرب آلمان

کشته شدن یک مرد به دست پلیس در غرب آلمان
کد خبر : 1807485
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مقامات آلمانی اعلام کردند که یک مرد ۴۲ ساله ‌در جریان یک عملیات امنیتی در شهر رمشاید در غرب این کشور به ضرب گلوله پلیس کشته شد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقامات آلمانی اعلام کردند که یک مرد ۴۲ ساله ‌در جریان یک عملیات امنیتی در شهر رمشاید در غرب این کشور به ضرب گلوله پلیس کشته شد.

طبق بیانیه مشترکی که توسط دفتر دادستانی عمومی ووپرتال و پلیس هاگن منتشر شد، این مرد دو دختر را با اسپری فلفل تهدید کرد و سپس به سمت افسران پلیس اسپری فلفل پاشید و از صحنه گریخت.

در این بیانیه آمده است که پلیس اندکی بعد دوباره او را پیدا کرد و از شوکر برای متوقف کردنش استفاده کرد، اما به هدف نخورد. در این بیانیه آمده است که این مرد اشیایی را به سمت مأموران پلیس پرتاب کرده و باعث شده یکی از آن‌ها به سمت او شلیک کرده و او را زخمی کند.

پلیس هاگن در حال بررسی این حادثه است.

 

 

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