خاخام سرشناس صهیونیست در خانهاش با ضربات چاقو کشته شد+ تصاویر
رسانههای عبری از کشته شدن «عاموس گیتا»، خاخام سرشناس اسرائیلی، در پی حمله با سلاح سرد در منزلش در شهر نتانیا خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، عاموس گیتا از چهرههای شناختهشده مذهبی در شهر نتانیا، بامداد چهارشنبه در منزل خود هدف حمله با سلاح سرد قرار گرفت و بر اثر شدت جراحات جان باخت.
پایگاه خبری «واللا» گزارش داد پلیس اسرائیل پس از چند ساعت عملیات جستوجو، مظنون اصلی این پرونده را که جوانی حدود ۲۰ ساله و اهل نتانیا است، در مرکز شهر بازداشت کرد. این فرد برای بازجویی به پلیس منتقل شده و قرار است تحت معاینات روانپزشکی نیز قرار گیرد.
روزنامه «معاریو» به نقل از نتایج اولیه تحقیقات نوشت که این جوان با مراجعه به منزل خاخام از او درخواست کرد همراهش دعا کند، اما پس از بروز مشاجره میان دو طرف، چندین ضربه چاقو به وی وارد کرد و از محل گریخت.
به نوشته معاریو، قتل این خاخام بازتاب گستردهای در نتانیا داشته است؛ چرا که او از شخصیتهای مذهبی بانفوذ این شهر محسوب میشد و سالها در زمینه آموزشهای دینی، راهنمایی افرادی که قصد گرویدن به آیین یهود را داشتند و همچنین فعالیت در میان جامعه یهودیان لیبیاییتبار اسرائیل نقش فعالی ایفا کرده بود.
منابع نزدیک به عاموس گیتا نیز این حادثه را «فاجعهای تلخ و شوکهکننده» توصیف کرده و گفتهاند او در میان محافل مذهبی از احترام و محبوبیت بالایی برخوردار بود.