به گزارش ایلنا، روزنامه نیویورک‌تایمز به نقل از دو تن از دستیاران نخست‌وزیر عراق مدعی شد واشنگتن پس از چند ماه وقفه، ارسال هوایی بخشی از محموله‌های اسکناس دلار به عراق را از سر گرفته است.

بر اساس این گزارش، آمریکا پیش‌تر این انتقال‌ها را با هدف افزایش فشار بر دولت عراق و ترغیب بغداد به فاصله گرفتن از ایران متوقف کرده بود، اما اکنون بخشی از این روند دوباره از سر گرفته شده است.

خبرگزاری رویترز با اشاره به انتشار این گزارش اعلام کرد تاکنون امکان تایید مستقل این ادعا را نداشته است.

این تحول در حالی رخ می‌دهد که عراق طی روزهای اخیر اجرای یک کارزار گسترده مبارزه با فساد را آغاز کرده است؛ کارزاری که به بازداشت ده‌ها مقام دولتی و چهره سیاسی منجر شده و بازتاب گسترده‌ای در فضای سیاسی این کشور داشته است.

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