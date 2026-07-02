نتانیاهو و سیاست «ترس»؛ وقتی پرونده ایران به ابزار بقا تبدیل میشود
جدال تازه بر سر ادعاهای بنیامین نتانیاهو درباره ایران، فراتر از یک اختلاف سیاسی است. منتقدان او معتقدند نخستوزیر رژیم صهیونیستی با تکیه بر «سیاست هراس» و بزرگنمایی تهدید ایران، میکوشد شکستهای راهبردی خود را در آستانه انتخابات جبران کند.
به گزارش ایلنا به نقل از الاخبار، موج تازهای از اختلافات سیاسی و امنیتی در اسرائیل پس از اظهارات بنیامین نتانیاهو درباره ایران شکل گرفته است؛ اظهاراتی که با واکنش گسترده محافل سیاسی، امنیتی و رسانهای این رژیم مواجه شده و بار دیگر شکافهای عمیق در فضای داخلی اسرائیل را آشکار کرده است.
نتانیاهو در یک گفتوگوی تلویزیونی مدعی شده بود ایران به سلاح هستهای دست یافته و او تاکنون دو بار با اقدامات خود مانع «نابودی اسرائیل» شده است؛ ادعایی که با واکنش تند رقبای سیاسی وی روبهرو شد.
گادی آیزنکوت، از رقبای اصلی نتانیاهو در انتخابات پیشرو، این سخنان را «ساختن واقعیتی جعلی برای ایجاد هراس در افکار عمومی» توصیف کرد. نفتالی بنت، دیگر رقیب نخستوزیر اسرائیل، نیز پا را فراتر گذاشت و این ادعاها را «دروغی آشکار و تلاشی برای بازنویسی تاریخ به نفع نتانیاهو» خواند.
بنت همچنین با انتقاد از راهبرد امنیتی دولت نتانیاهو، فاش کرد که در سالهای گذشته هیچ طرح عملیاتی مشخصی برای حمله به تاسیسات هستهای ایران وجود نداشته و حتی بودجه لازم برای اجرای چنین سناریویی نیز تامین نشده بود. به گفته او، این موضوع نشاندهنده وابستگی کامل تلآویو به حمایت نظامی آمریکا و یکی از عوامل اصلی ناکامی اسرائیل در رویارویی اخیر با ایران است؛ جنگی که به اعتقاد منتقدان، بدون تحقق اهداف اعلامشده اسرائیل پایان یافت.
این مناقشات در شرایطی شدت گرفته است که نتانیاهو همزمان با فشارهای فزاینده قضایی، سیاسی و اجتماعی، با کاهش محسوس محبوبیت و اعتماد عمومی نیز مواجه است. از نگاه ناظران، نخستوزیر اسرائیل بار دیگر تلاش کرده با برجستهسازی پرونده ایران، خود را در جایگاه «تضمینکننده امنیت اسرائیل» معرفی کند و شکستهای اخیر را تحتالشعاع قرار دهد.
تحلیلگران معتقدند جدال لفظی نتانیاهو با رقبای سیاسیاش، نمادی از درهمتنیدگی رقابتهای انتخاباتی با تصمیمات راهبردی و امنیتی در اسرائیل است؛ وضعیتی که به افزایش شکاف میان نهادهای سیاسی، نظامی و اطلاعاتی این رژیم و همچنین کاهش اعتماد افکار عمومی به ساختار حاکم انجامیده است.
بر اساس این گزارش، تناقضگوییهای اخیر نتانیاهو و روایتهای متفاوتی که درباره پرونده ایران ارائه میکند، بیش از هر چیز بیانگر بحرانی است که نظام سیاسی اسرائیل با آن روبهروست؛ بحرانی که در آن مسائل کلان امنیتی، بیش از آنکه بر مبنای ملاحظات راهبردی دنبال شوند، به ابزاری برای رقابتهای انتخاباتی و بقای سیاسی رهبران تبدیل شدهاند.
در ادامه این گزارش آمده است که با نزدیک شدن به انتخابات، انتظار میرود نتانیاهو بیش از گذشته بر روایتسازی از «تهدید ایران» و دستاوردهای امنیتی ادعایی خود تکیه کند تا ناکامیهای جنگ اخیر و پیامدهای آن را توجیه کند. با این حال، منتقدان معتقدند تصمیمهای کلان امنیتی اسرائیل، بهویژه در قبال ایران، بیش از آنکه در تلآویو اتخاذ شود، تابع سیاستها و اراده واشنگتن است.
این گزارش در پایان تاکید میکند که تداوم اختلافات داخلی، اسرائیل را با فرسایش سیاسی و امنیتی روبهرو کرده است؛ در مقابل، ایران با رصد تحولات داخلی این رژیم و بهرهگیری از شکافهای موجود، در موقعیتی قرار گرفته که میتواند از شرایط پیشآمده برای تقویت جایگاه خود در معادلات منطقهای استفاده کند.