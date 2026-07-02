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نخست‌وزیر لبنان: به‌دنبال تقابل با حزب‌الله نیستیم، اما زیر بار فشار هم نمی‌رویم

نخست‌وزیر لبنان: به‌دنبال تقابل با حزب‌الله نیستیم، اما زیر بار فشار هم نمی‌رویم
کد خبر : 1807435
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نخست‌وزیر لبنان با تأکید بر اینکه دولت این کشور قصد رویارویی با حزب‌الله را ندارد، اعلام کرد در عین حال هیچ‌گونه فشار یا «باج‌خواهی» را نیز نخواهد پذیرفت.

به گزارش ایلنا، نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان در گفت‌وگو با شبکه «ال‌بی‌سی» با اشاره به روابط دولت با حزب‌الله گفت دولت به‌دنبال تقابل با حزب‌الله نیست، اما در عین حال نه او و نه کابینه در برابر هیچ‌گونه فشار یا باج‌خواهی تسلیم نخواهند شد.

وی با تأکید بر ضرورت پایبندی به توافق طائف، قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت، اعلامیه توقف درگیری‌ها و مفاد بیانیه وزارتی دولت، خواستار اجرای کامل این تعهدات شد.

نخست‌وزیر لبنان همچنین با بیان اینکه توافق طائف یک متن تغییرناپذیر نیست، اظهار داشت برخی از بندهای اساسی آن تاکنون اجرایی نشده است؛ از جمله اجرای نظام گسترده تمرکززدایی اداری و همچنین ماده ۹۵ قانون اساسی درباره تشکیل هیئتی برای بررسی روند حذف تدریجی طائفه‌گرایی سیاسی.

سلام در بخش دیگری از سخنان خود درباره روند مذاکرات با رژیم صهیونیستی گفت آنچه از آن با عنوان «توافق چارچوب» یاد می‌شود، به‌هیچ‌وجه یک توافقنامه یا معاهده نیست، بلکه صرفا چارچوبی برای هدایت مذاکرات و تعیین مسیر گفت‌وگوها با هدف دستیابی به توافق احتمالی در آینده است.

وی افزود: «شاید عنوان توافق چارچوبی تا حدی ابهام ایجاد کند، اما منظور ما تنها یک چارچوب هدایت‌کننده برای مذاکرات است، نه یک توافق یا معاهده نهایی.»

نخست‌وزیر لبنان در پایان تاکید کرد که بیروت علاقه‌ای به مذاکره با اسرائیل ندارد، اما شرایط ناشی از دو جنگ اخیر که هزاران قربانی بر جای گذاشته، لبنان را به این مسیر سوق داده است.

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