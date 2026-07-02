به گزارش ایلنا، رسانه آمریکایی «آکسیوس» به نقل از یک مقام دولت آمریکا مدعی شد استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان کاخ سفید، در جریان رایزنی‌های غیرمستقیم با ایران تلاش کرده‌اند این پیام را به تهران منتقل کنند که طرح دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز، می‌تواند روند دستیابی به توافق میان دو طرف را با چالش جدی روبه‌رو کند.

این مقام آمریکایی همچنین ادعا کرد واشنگتن به ایران اعلام کرده است درآمدهای حاصل از صادرات نفت پس از رفع تحریم‌ها، به‌مراتب بیش از عواید احتمالی ناشی از اخذ عوارض عبور از تنگه هرمز خواهد بود.

در همین حال، آکسیوس از پیشرفت مذاکرات غیرمستقیم تهران و واشنگتن در دوحه خبر داد و نوشت طرفین بر سر حفظ فضای آرام در روزهای آینده به تفاهم رسیده‌اند تا فرصت لازم برای پیشبرد گفت‌وگوها در سایر موضوعات فراهم شود.

همزمان، ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، اعلام کرد نشست‌های جداگانه میان میانجی‌های قطری و پاکستانی با هیئت‌های مذاکره‌کننده ایران و آمریکا در دوحه به پایان رسیده و این گفت‌وگوها با نتایج مثبت همراه بوده است.

الانصاری در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد پیشرفت‌های مثبتی درباره موضوعات مرتبط با یادداشت تفاهم امضاشده در اسلام‌آباد و بر اساس نتایج نشست دریاچه لوسرن حاصل شده و طرفین توافق کرده‌اند مذاکرات در آینده نزدیک ادامه یابد. به گفته وی، زمان دور بعدی مذاکرات پس از پایان مراسم تشییع رهبر پیشین ایران تعیین خواهد شد.

از سوی دیگر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نیز با ابراز رضایت از روند گفت‌وگوها، مدعی شد مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران «بسیار خوب» پیش می‌رود.

ترامپ گفت: «نشست‌های بسیار خوبی برگزار شده و خواهیم دید چه اتفاقی رخ می‌دهد. ما ضربات سنگینی به آن‌ها وارد کردیم، اما اکنون تفاهم بسیار خوبی میان دو طرف در حال شکل‌گیری است.»

بر اساس آنچه درباره مفاد یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن منتشر شده، این سند شامل توقف درگیری‌ها در جبهه‌های مختلف، بازگشایی تنگه هرمز، رفع محدودیت‌های آمریکا علیه بنادر ایران، آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدودشده ایران و آغاز مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی طی یک دوره ۶۰ روزه با امکان تمدید است.

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