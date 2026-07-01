۹۹۷ روز با یک پلاکارد؛ داستان یک ژاپنی که برای غزه هر روز به خیابان میرود
«یوسوکه فوروساوا» نزدیک به هزار روز است که هر روز در خیابانهای توکیو بهتنهایی در حمایت از مردم غزه تجمع میکند؛ اعتراضی که او آن را دفاع از انسانیت و حقوق بشر میداند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، یوسوکه فوروساوا، فعال مدنی ژاپنی، با وجود گذشت ۹۹۷ روز از آغاز اعتراضاتش، همچنان هر روز بهتنهایی در خیابانهای توکیو در حمایت از مردم غزه تجمع میکند.
فوروساوا که در ژاپن و شبکههای اجتماعی بهعنوان یکی از چهرههای شناختهشده حامی آرمان فلسطین شناخته میشود، از زمان آغاز جنگ غزه، اعتراضات روزانه خود را بدون وقفه ادامه داده و با وجود کاهش دامنه تجمعات مردمی در بسیاری از کشورهای جهان، همچنان بر موضع خود پایبند مانده است.
وی معمولا تجمعهای خود را در نقاط پرتردد توکیو، بهویژه مقابل ایستگاههای شلوغ قطار، برگزار میکند تا پیام خود را به شمار بیشتری از شهروندان برساند و توجه افکار عمومی را به تحولات غزه جلب کند.
این فعال ژاپنی تصاویر اعتراضات خود را بهطور مستمر در حساب کاربریاش در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر میکند. او در این تصاویر پلاکاردهایی به چند زبان در دست دارد که روی آنها شعارهایی همچون «فلسطین آزاد»، «نسلکشی در غزه را متوقف کنید» و «همین حالا آتشبس برقرار کنید» نوشته شده است.
فوروساوا پیشتر در گفتوگو با خبرگزاری «سند» وابسته به شبکه الجزیره گفته بود: «از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ فعالیت خود را برای حمایت از غزه آغاز کردم. باور دارم وظیفه من دفاع از انسانیت و حقوق بشر است و با هرگونه نژادپرستی مخالفم. تا آزادی فلسطین به اعتراضاتم ادامه خواهم داد.»
تداوم این کارزار انفرادی، توجه بسیاری از حامیان فلسطین را در ژاپن جلب کرده است؛ بهگونهای که بسیاری از رهگذران با او عکس یادگاری میگیرند و تصاویر آن را در شبکههای اجتماعی منتشر میکنند.
بر اساس آمار وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، شمار شهدای جنگ از مهر ۱۴۰۲ (اکتبر ۲۰۲۳) تاکنون به بیش از ۷۳ هزار نفر و شمار مجروحان به بیش از ۱۷۳ هزار و ۵۰۰ نفر رسیده است؛ جنگی که در کنار خسارتهای گسترده، بحران انسانی عمیقی را در این باریکه به دنبال داشته است.