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آکسیوس از توافق تهران و واشنگتن برای کاهش تنش خبر داد

آکسیوس از توافق تهران و واشنگتن برای کاهش تنش خبر داد
کد خبر : 1807349
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یک مقام آمریکایی به آکسیوس گفت ایران و آمریکا در مذاکرات دوحه بر سر حفظ آرامش و جلوگیری از تشدید تنش‌ها در روزهای آینده به تفاهم رسیده‌اند؛ توافقی که همزمان با ادامه رایزنی‌های دو طرف حاصل شده است.

به گزارش ایلنا، پایگاه خبری آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که در جریان مذاکرات دوحه، ایران و آمریکا بر حفظ آرامش و پرهیز از هرگونه تنش‌آفرینی طی هفته آینده به تفاهم رسیده‌اند.

این مقام آمریکایی جزئیاتی درباره مفاد این تفاهم یا نحوه اجرای آن ارائه نکرد.

همزمان، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به روند مذاکرات با ایران، مدعی شد گفت‌وگوها به‌خوبی پیش می‌رود و واشنگتن قصد دارد به روند دیپلماسی فرصت دهد.

وی در عین حال با تکرار مواضع پیشین آمریکا هشدار داد که اگر ایران برنامه هسته‌ای خود را بازسازی کند یا حملات به کشتی‌ها را از سر بگیرد، رویکرد واشنگتن تغییر خواهد کرد.

ونس همچنین گفت دستور دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، ادامه مذاکرات با هدف دستیابی به توافق و پیشبرد گفت‌وگوها «با حسن نیت» است.

 

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