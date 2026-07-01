آیا روسیه کنترل شبهجزیره کریمه را از دست میدهد؟
تشدید حملات پهپادی و موشکی اوکراین به مسیرهای تدارکاتی و زیرساختهای انرژی در شبهجزیره کریمه، بار دیگر این منطقه راهبردی را به کانون تحولات جنگ تبدیل کرده است؛ حملاتی که به گفته منابع مختلف، روند تأمین سوخت و پشتیبانی نیروهای روسیه را با اختلال روبهرو کرده است.
به گزارش ایلنا، با تشدید حملات پهپادی و موشکی اوکراین، شبهجزیره کریمه بار دیگر به یکی از مهمترین محورهای جنگ روسیه و اوکراین تبدیل شده است. بر اساس گزارشی که شبکه الجزیره منتشر کرده، حملات اخیر کییف مسیرهای اصلی تدارکات و تاسیسات انرژی در این منطقه را هدف قرار داده و موجب اختلال در تأمین سوخت و پشتیبانی نیروهای روسیه شده است.
اوکراین بهصراحت اعلام کرده است که هدف از حملات هفتههای اخیر، منزوی کردن کریمه و اعمال محاصره بر این شبهجزیره است. هرچند سامانههای پدافند هوایی روسیه تلاش کردهاند صدها پهپاد و موشک اوکراینی را رهگیری کنند، اما حملات اخیر زیرساختهای انرژی، شبکه برق، مسیرهای حملونقل و خطوط تدارکاتی را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
بر اساس گزارش الجزیره، این حملات عملا تردد تانکرهای سوخت و کامیونهای حامل تجهیزات در بزرگراه راهبردی «نووروسیا» را مختل کرده است؛ مسیری که کریمه را از طریق یک کریدور باریک زمینی به مناطق تحت کنترل روسیه در استانهای دونتسک، زاپوریژیا و خرسون متصل میکند.
همزمان، کمبود سوخت به یکی از چالشهای اصلی کریمه تبدیل شده است. ایگور یوشکوف، کارشناس امنیت انرژی، در گفتوگو با الجزیره اظهار داشت که کاهش عرضه سوخت، هزینه حملونقل کالا را افزایش داده و موجب اختلال در رفتوآمد و رشد قیمت کالاها شده است. به گفته وی، از آنجا که بخش مهمی از اقتصاد کریمه به گردشگری وابسته است، این شرایط میتواند پیامدهای اقتصادی قابلتوجهی به همراه داشته باشد.
وی همچنین معتقد است حملات اوکراین به زیرساختهای حملونقل نشان میدهد کییف در تلاش است کریمه را از سایر مناطق تحت کنترل روسیه جدا کرده و همزمان موقعیت نظامی خود را در این محور تقویت کند.