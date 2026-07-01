به گزارش ایلنا، خبرگزاری فرانسه در گزارشی ویژه، جزئیات تازه‌ای از فعالیت یک یگان محرمانه اوکراینی منتشر کرده که در هدایت پهپادهای دوربرد تخصص دارد و به گفته این رسانه، از سال ۲۰۲۵ تاکنون در اجرای چندین حمله به اهداف نظامی و زیرساخت‌های انرژی روسیه مشارکت داشته است.

بر اساس این گزارش، این حملات بخشی از راهبرد کی‌یف برای انتقال تبعات جنگ به داخل خاک روسیه و هدف قرار دادن زیرساخت‌های پشتیبان توان نظامی و لجستیکی مسکو به شمار می‌رود. از جمله عملیات‌های منتسب به این یگان، حمله به یک پالایشگاه نفت در مسکو و حملات هم‌زمان به شهر سن‌پترزبورگ در جریان برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی عنوان شده است.

خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از اعضای این یگان با نام مستعار «جوی» نوشت که نیروهای این واحد حتی پس از پایان جنگ نیز اجازه ندارند درباره ماموریت‌های خود صحبت کنند. به گفته وی، این یگان یکی از اهداف اصلی روسیه برای شناسایی و انهدام محسوب می‌شود.

این گزارش می‌افزاید اعضای یگان در شرایط امنیتی بسیار سختگیرانه فعالیت می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که حتی خانواده‌هایشان نیز از ماهیت ماموریت‌های آنان اطلاعی ندارند. استفاده از ارتباطات رمزگذاری‌شده، پرداخت‌های نقدی، پرهیز از بر جای گذاشتن هرگونه ردپای دیجیتال و ممنوعیت استفاده از تجهیزات دارای موقعیت‌یاب، بخشی از دستورالعمل‌های امنیتی این واحد است.

یکی دیگر از اعضای یگان با نام مستعار «ورون» نیز تاکید کرد نیروها در زندگی روزمره ظاهری کاملا عادی دارند، لباس غیرنظامی می‌پوشند و از هرگونه گفت‌وگو درباره ماموریت‌های خود یا استفاده از اصطلاحات نظامی در اماکن عمومی خودداری می‌کنند تا هویتشان فاش نشود.

خبرگزاری فرانسه همچنین به نقل از یک افسر اطلاعاتی این یگان با نام مستعار «گرگ» نوشت که اعضای این واحد تلاش می‌کنند بدون جلب توجه در میان مردم زندگی کنند و در برخی موارد نیز برای جلوگیری از نشت اطلاعات، تحت آزمایش دروغ‌سنج قرار می‌گیرند.

در پایان این گزارش، «جوی» با اشاره به افزایش عملیات‌های دوربرد اوکراین گفت چالش اصلی این یگان دیگر کمبود پهپاد نیست، بلکه محدودیت زمان برای اجرای تعداد رو به افزایش مأموریت‌هاست. وی مدعی شد هدف این حملات، افزایش فشار بر روسیه، تضعیف توان لجستیکی و نظامی این کشور و ایجاد اختلال در جبهه داخلی آن است.

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