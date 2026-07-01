واشنگتن همزمان با ادامه مذاکرات، ایران را به پاسخ متقابل تهدید کرد

به گزارش ایلنا، سخنگوی کاخ سفید، امروز- چهارشنبه- از تداوم مذاکرات با ایران درباره توافق دوجانبه خبر داد و اعلام کرد تیم‌های فنی دو طرف در حال بررسی تمامی مفاد تفاهم‌نامه هستند.

سخنگوی کاخ سفید در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز مدعی شد رایزنی‌های فنی به‌صورت فشرده ادامه دارد و مذاکرات میان طرف‌های مرتبط همچنان در جریان است.

او با اشاره به برنامه هسته‌ای ایران ادعا کرد: «فارغ از اینکه تفاهم‌نامه به نتیجه برسد یا نه، مسیر خلع سلاح هسته‌ای ایران هموار شده است.»

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