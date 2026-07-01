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واشنگتن همزمان با ادامه مذاکرات، ایران را به پاسخ متقابل تهدید کرد

واشنگتن همزمان با ادامه مذاکرات، ایران را به پاسخ متقابل تهدید کرد
کد خبر : 1807340
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در حالی که کاخ سفید از ادامه مذاکرات و رایزنی‌های فنی با ایران خبر داد، مقام‌های آمریکایی بار دیگر با تکرار ادعاهای خود اعلام کردند دولت ترامپ در برابر هرگونه حمله احتمالی از سوی ایران، واکنش متقابل نشان خواهد داد.

به گزارش ایلنا، سخنگوی کاخ سفید، امروز- چهارشنبه- از تداوم مذاکرات با ایران درباره توافق دوجانبه خبر داد و اعلام کرد تیم‌های فنی دو طرف در حال بررسی تمامی مفاد تفاهم‌نامه هستند.

سخنگوی کاخ سفید در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز مدعی شد رایزنی‌های فنی به‌صورت فشرده ادامه دارد و مذاکرات میان طرف‌های مرتبط همچنان در جریان است.

او با اشاره به برنامه هسته‌ای ایران ادعا کرد: «فارغ از اینکه تفاهم‌نامه به نتیجه برسد یا نه، مسیر خلع سلاح هسته‌ای ایران هموار شده است.»

 

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