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عفو ۳۲ زندانی بلاروسی توسط لوکاشنکو

عفو ۳۲ زندانی بلاروسی توسط لوکاشنکو
کد خبر : 1807237
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دولت بلاروس اعلام کرد که ۳۲ زندانی توسط رئیس جمهور این کشور عفو شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ک کانال تلگرامی مرتبط با دولت بلاروس امروز -چهارشنبه- اعلام کرد که «الکساندر لوکاشنکو»،  رئیس جمهور این کشور، ۳۲ زندانی را عفو کرده است.

بر اساس گزارش ۲۸ نفر از زندانیان به دلیل «افراط‌گرایی، اتهامی که اغلب علیه مخالفان دولت لوکاشنکو استفاده می‌شود، در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند.

لوکاشنکو تاکنون صدها نفر را در ازای کاهش تحریم‌های ایالات متحده آزاد کرده است، اما گروه حقوق بشر بلاروسی ویاسنا اعلام کرده که بیش از ۸۰۰ زندانی سیاسی همچنان در زندان هستند.

 

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