به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «گوئو جیاکون»، سخنگوی وزارت خارجه چین، در یک نشست خبری گفت که پکن خواستار لغو زودهنگام تحریم‌های یکجانبه علیه ایران است و انتظار دارد تهران و واشنگتن به مذاکرات ادامه دهند.

وی اظهار داشت: «چین همواره از لغو هرچه سریع‌تر تحریم‌های یکجانبه علیه ایران حمایت کرده است».

جیاکون گفت که پکن امیدوار است که ایالات متحده، ایران و سایر طرف‌ها برای اجرای یادداشت تفاهمی که قبلا امضا شده است و ادامه مذاکرات، با یکدیگر همکاری کنند.

دیپلمات چینی تکید کرد که چنین تلاش‌هایی به دستیابی به یک راه‌حل زودهنگام و جامع کمک خواهد کرد.

انتهای پیام/