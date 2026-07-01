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چین خواستار لغو تحریم‌های ایران شد

چین خواستار لغو تحریم‌های ایران شد
کد خبر : 1807168
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چین، بار دیگر خواستار لغو تحریم‌های یکجانبه علیه ایران شد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «گوئو جیاکون»، سخنگوی وزارت خارجه چین، در یک نشست خبری گفت که پکن خواستار لغو زودهنگام تحریم‌های یکجانبه علیه ایران است و انتظار دارد تهران و واشنگتن به مذاکرات ادامه دهند.

وی اظهار داشت: «چین همواره از لغو هرچه سریع‌تر تحریم‌های یکجانبه علیه ایران حمایت کرده است».

جیاکون گفت که پکن امیدوار است که ایالات متحده، ایران و سایر طرف‌ها برای اجرای یادداشت تفاهمی که قبلا امضا شده است و ادامه مذاکرات، با یکدیگر همکاری کنند.

دیپلمات چینی تکید کرد که چنین تلاش‌هایی به دستیابی به یک راه‌حل زودهنگام و جامع کمک خواهد کرد.

 

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