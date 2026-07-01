یک مقام آگاه: ویتکاف و کوشنر مذاکرات مثبتی درباره ایران انجام دادند

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، طبق گزارش‌های رسانه‌ای، به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا، «استیو ویتکاف»‌ و «جرد کوشنر»، فرستادگان ویژه ‌رئیس‌جمهور آمریکا، مذاکرات مثبتی با رهبران منطقه‌ای در قطر در مورد توافق هسته‌ای ایران انجام دادند.

یک مقام آگاه در این رابطه گفت: «کوشنر و ویتکاف مذاکرات مثبتی با رهبران منطقه‌ای در قطر داشتند، در حالی که مذاکرات فنی با ایران ادامه دارد.»

این مقام به بلومبرگ توضیح داد که «کشورها به دنبال کاهش تنش‌ها پس از حملات اخیر هستند که آتش‌بس شکننده را به خطر انداخته است.»

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