به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، مشاور سیاسی رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس، اعلام کرد هیئتی از این جنبش به ریاست رئیس حماس در کرانه باختری، وارد قاهره شد.

«طاهر النونو»، مشاور سیاسی رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس، اعلام کرد هیئتی از این جنبش به ریاست «زاهر جبارین»، رئیس حماس در کرانه باختری، صبح امروز -سه‌شنبه- وارد قاهره شد.

وی گفت که این هیئت قرار است با مسئولان مصری و میانجی‌ها دیدار کند تا روند اجرای توافق آتش‌بس تکمیل شود.

وی تاکید کرد توقف نقض‌های فزاینده رژیم صهیونیستی در نوار غزه، جنایت‌های روزانه، ترورها و تضمین پایبندی این رژیم به ورود کامل نیازهای غزه، از جمله مصالح و تجهیزات لازم برای بازسازی بیمارستان‌ها، نانوایی‌ها و زیرساخت‌ها، در صدر دستور کار این هیئت قرار دارد.

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