خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انفجار در مقر فرماندهی ارتش اسرائیل در جنوب لبنان؛ چند نظامی زخمی شدند

انفجار در مقر فرماندهی ارتش اسرائیل در جنوب لبنان؛ چند نظامی زخمی شدند
کد خبر : 1806389
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه‌های عبری از زخمی شدن چند نظامی ارتش اسرائیل، از جمله یک نفر با جراحات شدید، در پی انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در جنوب لبنان خبر دادند؛ انفجاری که به گفته این منابع، مقر فرماندهی میدانی ارتش اسرائیل را هدف قرار داده است.

به گزارش ایلنا به نقل از عربی21، رسانه‌های عبری گزارش دادند که در پی انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در جنوب لبنان، چند نظامی ارتش اسرائیل زخمی شدند که حال دست‌کم یکی از آن‌ها وخیم اعلام شده است.

بر اساس این گزارش‌ها، این انفجار مقر فرماندهی میدانی معاون فرمانده تیپ کماندویی ارتش اسرائیل را هدف قرار داده؛ مکانی که به گفته منابع عبری، شماری از افسران ارشد ارتش نیز در آن حضور داشتند.

رسانه‌های اسرائیلی همچنین اعلام کردند که مجروحان با بالگرد به یکی از بیمارستان‌های شمال سرزمین‌های اشغالی منتقل شده‌اند. وضعیت یکی از زخمی‌ها وخیم و دیگری متوسط گزارش شده است.

این حادثه در حالی رخ داده که تنش‌ها در مرزهای جنوبی لبنان و شمال سرزمین‌های اشغالی همچنان ادامه دارد و در هفته‌های اخیر، گزارش‌هایی از تبادل آتش و نقض توافق آتش‌بس از سوی طرفین منتشر شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی