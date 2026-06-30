انفجار در مقر فرماندهی ارتش اسرائیل در جنوب لبنان؛ چند نظامی زخمی شدند

به گزارش ایلنا به نقل از عربی21، رسانه‌های عبری گزارش دادند که در پی انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در جنوب لبنان، چند نظامی ارتش اسرائیل زخمی شدند که حال دست‌کم یکی از آن‌ها وخیم اعلام شده است.

بر اساس این گزارش‌ها، این انفجار مقر فرماندهی میدانی معاون فرمانده تیپ کماندویی ارتش اسرائیل را هدف قرار داده؛ مکانی که به گفته منابع عبری، شماری از افسران ارشد ارتش نیز در آن حضور داشتند.

رسانه‌های اسرائیلی همچنین اعلام کردند که مجروحان با بالگرد به یکی از بیمارستان‌های شمال سرزمین‌های اشغالی منتقل شده‌اند. وضعیت یکی از زخمی‌ها وخیم و دیگری متوسط گزارش شده است.

این حادثه در حالی رخ داده که تنش‌ها در مرزهای جنوبی لبنان و شمال سرزمین‌های اشغالی همچنان ادامه دارد و در هفته‌های اخیر، گزارش‌هایی از تبادل آتش و نقض توافق آتش‌بس از سوی طرفین منتشر شده است.

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