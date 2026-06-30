ترامپ درباره نشست احتمالی دوحه با ایران: «شاید مهم باشد، شاید هم نه»

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در دفتر بیضی کاخ سفید، درباره نشستی که به گفته او قرار است این هفته میان ایران و آمریکا در دوحه برگزار شود، گفت: «این نشست شاید مهم باشد و شاید هم اهمیت چندانی نداشته باشد.»

ترامپ پیش‌تر نیز مدعی شده بود که ایران خواستار برگزاری این دیدار شده و قرار است این نشست روز سه‌شنبه در دوحه برگزار شود. وی همچنین بار دیگر با تکرار مواضع واشنگتن، مدعی شد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد.

با این حال، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران این ادعا را رد کرده است. اسماعیل بقایی، سخنگوی این وزارتخانه، با تکذیب هرگونه برنامه برای مذاکره با آمریکا در روزهای آینده در دوحه، اعلام کرد که سفر هیأت کارشناسی ایران به قطر صرفا با هدف پیگیری روند رفع محدودیت از دارایی‌های مسدودشده ایران انجام می‌شود.

بقایی تأکید کرد که مأموریت این هیأت هیچ ارتباطی با مذاکرات میان ایران و آمریکا ندارد و گمانه‌زنی‌های مطرح‌شده درباره برگزاری گفت‌وگوهای دوجانبه در دوحه، صحت ندارد.

انتهای پیام/