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اسرائیل در تدارک عملیات گسترده علیه یمن؛ احتمال اجرای ترورهای هدفمند

اسرائیل در تدارک عملیات گسترده علیه یمن؛ احتمال اجرای ترورهای هدفمند
کد خبر : 1806278
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رسانه‌های عبری از آمادگی رژیم صهیونیستی برای اجرای یک عملیات گسترده در جبهه‌ای دوردست خبر دادند و مدعی شدند جنبش انصارالله یمن طی ماه‌های گذشته با انجام آزمایش‌های موشکی، توانمندی‌های موشکی خود را ارتقا داده است.

به گزارش ایلنا، رسانه‌های عبری اعلام کردند تل‌آویو در حال آماده‌سازی برای اجرای یک عملیات گسترده در جبهه‌ای دوردست است؛ عملیاتی که به ادعای این رسانه‌ها، ممکن است شامل ترورهای هدفمند نیز باشد.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد تل‌آویو ظاهرا خود را برای یک عملیات بزرگ آماده می‌کند؛ اقدامی که همزمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره احیای توانمندی‌های نظامی جنبش انصارالله یمن مطرح شده است.

در همین حال، شبکه ۱۵ رژیم صهیونیستی مدعی شد جنبش انصارالله طی ماه‌های گذشته از فرصت به‌دست‌آمده برای انجام مجموعه‌ای از آزمایش‌های موشکی استفاده کرده است. به ادعای این شبکه، هدف از این آزمایش‌ها افزایش برد و بهبود دقت موشک‌های مورد استفاده این جنبش بوده است.

این گزارش‌ها در حالی منتشر می‌شود که طی هفته‌های اخیر، حملات انصارالله یمن علیه اهداف وابسته به رژیم صهیونیستی و نیز تهدیدات متقابل تل‌آویو، بار دیگر تنش‌ها در این جبهه را افزایش داده است.

 

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