صدور دستور اخراج گسترده اتباع غیرمجاز افغانستان از سوی دولت پاکستان
پاکستان دستور اخراج گسترده اتباع غیرمجاز افغانستان را صادر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، پاکستان دستور اخراج گسترده اتباع غیرمجاز افغانستان را صادر کرد.
وزارت کشور پاکستان طی فرمانی دستور فوری بازداشت اتباع افغان مقیم در این کشور بدون ویزای معتبر را از تاریخ ۱۰ ژوئیه صادر کرده است.
در پی تنشهای اخیر میان دو کشور، به نظر میرسد که اسلامآباد اجرای کمپین اخراج سراسری خود را شدت بخشیده است.
این دستور که تاریخ آن ۲۸ ژوئن است به دبیران کل و مقامات اجرای قانون در سراسر کشور دستور میدهد که بهطور جدی طرح بازگشت اتباع خارجی غیرقانونی را که یک برنامه اخراج است و در اکتبر ۲۰۲۳ راهاندازی شده، اجرا کنند. این برنامه از اتباع خارجی بدون مدارک، که اکثریت قریب به اتفاق آنها افغان هستند، میخواهد تا کشور را ترک کنند یا با خطر اخراج مواجه شوند.