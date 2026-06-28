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کشته و زخمی شدن ۲ نظامی رژیم صهیونیستی در پی درگیری با حزب الله در جنوب لبنان

کشته و زخمی شدن ۲ نظامی رژیم صهیونیستی در پی درگیری با حزب الله در جنوب لبنان
کد خبر : 1805622
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ارتش اسرائیل خبر داد که در پی درگیری با حزب الله لبنان در جنوب این کشور، دو تن از افسران این ارتش کشته و زخمی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک،  ارتش اسرائیل خبر داد که در پی درگیری‌ها با نیروهای حزب الله در جنوب لبنان، یک افسر این ارتش به هلاکت رسیده است.

‌ارتش رژیم صهیونیستی افزود که در این درگیری‌ها یک نظامی دیگر ارتش اسرائیل به صورت سطحی زخمی شده است.

بنا بر اعلام ارتش اسرائیل این درگیری در روستای دیر السیریان در جنوب لبنان رخ داده است.

 

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