ارتش رژیم صهیونیستی مدعی ترور یکی از فرماندهان حماس شد

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، ارتش اسرائیل امروز -یکشنبه- مدعی شد یک عضو جنبش مقاومت اسلامی (حماس) را که در عملیات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ مشارکت داشت، به شهادت رسانده است.

در این بیانیه آمده است که این فرد در جریان حمله ۷ اکتبر وارد خاک اسرائیل شده و یک خودروی نظامی متعلق به ارتش اسرائیل را به غنیمت گرفته و آن را به داخل نوار غزه منتقل کرده بود.

ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد در حمله‌ای دیگر که چهارشنبه هفته گذشته در منطقه خان‌یونس انجام شد، «کمال محمد حمدان النجار» رئیس واحد تونل‌های شاخه نظامی حماس در منطقه خان‌یونس، شهید شد.

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