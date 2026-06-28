خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی ترور یکی از فرماندهان حماس شد

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی ترور یکی از فرماندهان حماس شد
کد خبر : 1805519
لینک کوتاه کپی شد.

ارتش اسرائیل امروز یکشنبه مدعی شد یک عضو جنبش مقاومت اسلامی (حماس) را که در عملیات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ مشارکت داشت، به شهادت رسانده است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، ارتش اسرائیل امروز -یکشنبه- مدعی شد یک عضو جنبش مقاومت اسلامی (حماس) را که در عملیات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ مشارکت داشت، به شهادت رسانده است. 

در این بیانیه آمده است که این فرد در جریان حمله ۷ اکتبر وارد خاک اسرائیل شده و یک خودروی نظامی متعلق به ارتش اسرائیل را به غنیمت گرفته و آن را به داخل نوار غزه منتقل کرده بود.

ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد در حمله‌ای دیگر که چهارشنبه هفته گذشته در منطقه خان‌یونس انجام شد، «کمال محمد حمدان النجار» رئیس واحد تونل‌های شاخه نظامی حماس در منطقه خان‌یونس، شهید شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی