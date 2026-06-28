عمان حملات به خاک کویت را محکوم کرد

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سلطنت عمان حملات به خاک کویت را محکوم کرده و خواستار خویشتنداری همه‌جانبه شد.

خبرگزاری عمان (وام) طی گزارشی عنوان کرد:‌ «سلطنت عمان حملات نظامی صبح امروز به خاک کویت را محکوم می‌کند و بر همبستگی کامل خود با کویت و رد تمام اقداماتی که امنیت و ثبات منطقه را تهدید می‌کند، تأکید می‌کند.»

بنا به این گزارش، سلطنت عمان خواستار خویشتنداری و اولویت دادن به گفت‌وگو و دیپلماسی برای کمک به مهار تشدید تنش و تقویت امنیت و صلح منطقه‌ای است.

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