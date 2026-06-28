نزدیک شدن دو پهپاد ‌به یک پایگاه آمریکایی در بحرین

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، واشنگتن پست گزارش داد که دو پهپاد در حال نزدیک شدن به پایگاه آمریکایی در بحرین مشاهده شدند.

واشنگتن پست، به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت: «دو پهپاد تهاجمی در حال نزدیک شدن به پایگاه دریایی آمریکا در بحرین مشاهده شدند.»

بنا به اظهارات یک مقام آمریکایی، یکی توسط یک سیستم دفاعی زمینی سرنگون شد، در حالی که دیگری در یک منطقه فرودگاهی دورافتاده سقوط کرد.

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