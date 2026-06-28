خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فواد حسین:

روابط ایران و عراق تاریخی و راهبردی است/ مخالف جنگ و تجاوز به هر کشوری هستیم

روابط ایران و عراق تاریخی و راهبردی است/ مخالف جنگ و تجاوز به هر کشوری هستیم
کد خبر : 1805505
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر خارجه عراق گفت که سفر همتای ایرانی وی به این کشور پس از توافق آتش‌بس با آمریکا رویدادی مهم تلقی می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزیر خارجه عراق گفت که سفر همتای ایرانی وی به این کشور پس از توافق آتش‌بس با آمریکا رویدادی مهم تلقی می‌شود. 

«فواد حسین»، وزیر امور خارجه عراق گفت: «‌سفر عراقچی پس از امضای یادداشت تفاهم با واشنگتن مهم تلقی می‌شود.»

حسین ساعاتی پیش از سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در بغداد استقبال کرد. 

وزیر امور خارجه عراق افزود: «جنگ هنوز در منطقه به شکلی متفاوت در جریان است و درگیری‌های نظامی در حومه تنگه هرمز وجود دارد.»

وی افزود: «ما با عراقچی در مورد چندین موضوع مورد علاقه مشترک گفت‌وگو کردیم.»

وی در ادامه عنوان کرد:‌ «ایران کشور همسایه است و باعث تاسف است که مورد حمله و جنگ قرار گرفت. ما مخالف جنگ و مخالف تجاوز به هر کشوری هستیم.»

حسین در ادامه روابط ایران و عراق را تاریخی و راهبردی توصیف کرد. 

وی در ادامه گفت: «جنگ علیه ایران باید پایان یابد، چرا که به ویرانی منطقه منجر می‌شود نه ویرانی یک کشور خاص.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی