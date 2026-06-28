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اعتراض احمد داوود اوغلو به موج بازداشت‌ها در ترکیه پیش از نشست ناتو

اعتراض احمد داوود اوغلو به موج بازداشت‌ها در ترکیه پیش از نشست ناتو
کد خبر : 1805487
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رهبر حزب آینده ترکیه، موج دستگیری‌های انجام شده توسط مقامات ترکیه و مسدود کردن برخی وب‌سایت‌ها پیش از اجلاس ناتو در آنکارا را به شدت مورد انتقاد قرار داد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «احمد داوود اوغلو»، رهبر حزب آینده ترکیه، موج دستگیری‌های انجام شده توسط مقامات ترکیه و مسدود کردن برخی وب‌سایت‌ها پیش از اجلاس ناتو در آنکارا را به شدت مورد انتقاد قرار داد.

داوود اوغلو در بیانیه‌ای کتبی که در حساب‌های رسانه‌های اجتماعی خود منتشر کرد، بر رد زمان‌بندی این اقدامات تأکید کرد و نسبت به تبدیل قوه قضائیه به ابزاری برای ارعاب جامعه هشدار داد.

وی افزود که این کمپین امنیتی اعضای سازمان محیط زیست، دانشگاهیان و شهروندان متعلق به جنبش‌های چپ را به بهانه «مبارزه با تهدیدات تروریستی» هدف قرار داده است و خاطرنشان کرد که بازداشت اخیر ۱۲ نفر، تعداد کل دستگیرشدگان در این زمینه را به ۱۱۵ نفر رسانده است.

 

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