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کویت: بامداد امروز دو موشک بالستیک را رهگیری کردیم

کویت: بامداد امروز دو موشک بالستیک را رهگیری کردیم
کد خبر : 1805460
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وزارت دفاع کویت خبر داد که ‌دو موشک بالستیک در داخل حریم هوایی کویت رصد و رهگیری شد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت دفاع کویت خبر داد که بامداد امروز -یکشنبه- دو موشک بالستیک در داخل حریم هوایی خود رصد و رهگیری کرده است.

«سعود العطوان»، سخنگوی وزارت دفاع کویت خبر داد که نیروهای مسلح بامداد امروز دو موشک بالستیک خصمانه را در حریم هوایی کویت رصد و مطابق رویه‌های عملیاتی مصوب رهگیری کردند.

‌العطوان افزود که در پی این عملیات، هیچگونه خسارت مادی یا تلفات انسانی به جای نمانده است.

 

 

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