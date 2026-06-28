کویت: بامداد امروز دو موشک بالستیک را رهگیری کردیم
وزارت دفاع کویت خبر داد که دو موشک بالستیک در داخل حریم هوایی کویت رصد و رهگیری شد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت دفاع کویت خبر داد که بامداد امروز -یکشنبه- دو موشک بالستیک در داخل حریم هوایی خود رصد و رهگیری کرده است.
«سعود العطوان»، سخنگوی وزارت دفاع کویت خبر داد که نیروهای مسلح بامداد امروز دو موشک بالستیک خصمانه را در حریم هوایی کویت رصد و مطابق رویههای عملیاتی مصوب رهگیری کردند.
العطوان افزود که در پی این عملیات، هیچگونه خسارت مادی یا تلفات انسانی به جای نمانده است.