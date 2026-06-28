رئیسجمهور صربستان از قدرت کنارهگیری میکند
رئیسجمهور صربستان از کنارهگیری خود از قدرت خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رئیسجمهور صربستان از کنارهگیری خود از قدرت خبر داد.
«الکساندر ووچیچ»، رئیسجمهور صربستان، اعلام کرد که ظرف چند هفته آینده از سمت خود کنارهگیری میکند و انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری و پارلمانی برگزار خواهد شد.
اعلام این خبر از سوی ووچیچ که طی ۱۲ سال گذشته بهعنوان رئیسجمهور یا نخستوزیر در قدرت بوده، در حالی صورت میگیرد که اعتراضات ضد فساد به رهبری دانشجویان همچنان ادامه دارد.