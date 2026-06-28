به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری امارات (وام)، امارات متحده عربی از اعلام توافق سه جانبه لبنان و اسرائیل با میانجیگری و حمایت ایالات متحده استقبال کرد.

این وزارتخانه طی بیانیه‌ای از تلاش‌های دیپلماتیک «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده و «مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه، در تسهیل این توافق قدردانی کرد.

وزارت امور خارجه امارات متحده عربی در این بیانیه‌ ابراز امیدواری کرد که «این تحول گامی مثبت در جهت تقویت فضایی مساعد برای ثبات منطقه‌ای باشد» و بر اهمیت هماهنگی مؤثر بین‌المللی برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها و جلوگیری از پیامدهای انسانی و امنیتی آن در منطقه تأکید کرد.

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