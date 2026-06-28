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فرانسه: برای کمک به اجرای توافق چارچوبی لبنان و اسرائیل آماده‌ایم

فرانسه: برای کمک به اجرای توافق چارچوبی لبنان و اسرائیل آماده‌ایم
کد خبر : 1805419
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وزارت خارجه فرانسه ضمن استقبال از توافق حاصل شده میان بیروت و تل آویو اعلام کرد که فرانسه برای کمک به اجرای این توافق چارچوبی و تحقق تمامی اهداف آن آمادگی دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، وزارت خارجه فرانسه از توافق امضا شده میان لبنان و اسرائیل در روز جمعه در واشنگتن استقبال کرد.

این وزارتخانه افزود که این توافق باید راه بازگرداندن کامل حاکمیت لبنان در مرزهای این کشور و گسترش کنترل انحصاری دولت لبنان بر سلاح و عقب‌نشینی ارتش اسرائیل از خاک این کشور را هموار و امکان ورود کمک‌های بشردوستانه به مناطق آسیب دیده از جنگ و بازگشت آوارگان را فراهم کند.

وزارت خارجه فرانسه افزود که با توجه به پایبندی ما به اسرائیل و لبنان و اهتمامان به حفظ صلح در جنوب لبنان، فرانسه برای کمک به اجرای این توافق چارچوبی و تحقق تمامی اهداف آن آمادگی دارد.

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