سرنگونی ۲۱۳ پهپاد اوکراینی از سوی ارتش روسیه

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که ‌۲۱۳ پهپاد اوکراینی را در مناطق و استان‌های جنوب غربی این کشور سرنگون کرده است.

این بیانیه افزود که این رژه‌ها استان‌های بلگورود، بریانسک، ورونژ، کالوگا، کورسک، اوریول، روستوف، ریازان، تامبوف، تولا، سرزمین کراسنودار، مسکو و منطقه آن، جمهوری کریمه و مناطق دریای آزوف و دریای سیاه را هدف قرار داده است.

نیروهای کی‌یف تقریباً روزانه مناطقی را در جنوب غربی روسیه با پهپاد و موشک هدف قرار می‌دهند.

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