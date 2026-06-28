سرنگونی ۲۱۳ پهپاد اوکراینی از سوی ارتش روسیه
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که ۲۱۳ پهپاد اوکراینی را در مناطق و استانهای جنوب غربی این کشور سرنگون کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که ۲۱۳ پهپاد اوکراینی را در مناطق و استانهای جنوب غربی این کشور سرنگون کرده است.
این بیانیه افزود که این رژهها استانهای بلگورود، بریانسک، ورونژ، کالوگا، کورسک، اوریول، روستوف، ریازان، تامبوف، تولا، سرزمین کراسنودار، مسکو و منطقه آن، جمهوری کریمه و مناطق دریای آزوف و دریای سیاه را هدف قرار داده است.
نیروهای کییف تقریباً روزانه مناطقی را در جنوب غربی روسیه با پهپاد و موشک هدف قرار میدهند.