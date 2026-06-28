یک کشته در پی حمله پهپادی اوکراین به جنوب روسیه

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ونیامین کوندراتیف»، فرماندار منطقه کراسنودار در جنوب روسیه، گفت که حداقل یک نفر بر اثر سقوط قطعات پهپاد در این منطقه کشته شده است.

وی گفت: «شب گذشته، حمله پهپادی گسترده‌ای در منطقه کراسنودار رخ داد. چندین خانه بر اثر سقوط قطعات پهپاد در اسلاویانسک-آن-کوبان آسیب دیدند. متأسفانه، یک نفر کشته شد.»

در حال حاضر جزئیات بیشتری از این حادثه در دسترس نیست.

انتهای پیام/