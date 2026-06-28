تداوم تحرکات مرزی ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه
منابع رسمی سوریه از دور جدید تحرکات و پیشروی زمینی ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب این کشور خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از النشره، یگانهای زرهی ارتش رژیم صهیونیستی با عبور از مرز سوریه، وارد مناطقی در ریف غربی درعا شدند و اقدام به گشودن آتش به سمت اراضی کشاورزی منطقه کردند.
رسانههای سوری گزارش دادند یک نیروی نظامی وابسته به ارتش اسرائیل متشکل از چهار خودروی نظامی، با حرکت از پادگان «الجزیره» وارد شهرک «معریه» در منطقه حوض الیرموک واقع در ریف غربی درعا شدند و پس از عبور از روستای «عابدین»، مسیر خود را به سمت منطقه «تله المغر» ادامه دادند.
طبق گزارش خبرگزاری سوریه، نظامیان اسرائیلی پس از استقرار در منطقه تله المغر، اقدام به تیراندازی به سوی زمینهای کشاورزی اطراف کردند.