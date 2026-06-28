برگزاری تظاهرات ضدناتو در ترکیه

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، شماری از مردم ترکیه در اعتراض به برگزاری نشست ناتو دست به تظاهرات زدند.

جنبش «نه به ناتو» در ترکیه، اعتراض بزرگی را در مقابل ساختمان برج‌های ترامپ در منطقه مجیدیه‌کوی در محله شیشلی استانبول ترتیب داد و اجلاس ناتو را که قرار است در روزهای ۷ و ۸ جولای در آنکارا برگزار شود، محکوم کرد.

این رویداد شاهد مشارکت قابل توجه مقابل پارلمان بود و معترضان خواستار تعطیلی پایگاه‌های نظامی خارجی و خروج فوری ترکیه از این اتحاد شدند.

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