شب پرالتهاب بغداد؛ استقرار گسترده نیروها در منطقه سبز و بازداشت مقامات
همزمان با استقرار گسترده نیروهای امنیتی در منطقه سبز بغداد، برخی رسانهها و فعالان عراقی از بازداشت تعدادی از مقامات و چهرههای سیاسی این کشور خبر دادهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از عربی۲۱، منطقه سبز بغداد، محل استقرار نهادهای مهم دولتی، سفارتخانهها و اقامتگاه شماری از مقامهای ارشد عراقی، بامداد یکشنبه شاهد استقرار گسترده نیروهای امنیتی و یگانهای ارتش بوده است.
بر اساس تصاویر منتشرشده در شبکههای اجتماعی، صدای تیراندازی در بخشهایی از منطقه سبز شنیده شده و نیروهای امنیتی در نقاط مختلف این منطقه مستقر شدهاند.
همزمان، برخی فعالان و کاربران عراقی در فضای مجازی مدعی شدند که شماری از چهرههای ارشد سیاسی این کشور که نام آنها در پروندههای مرتبط با فساد و سوءاستفاده از قدرت مطرح شده، بازداشت شدهاند.