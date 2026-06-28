شب پرالتهاب بغداد؛ استقرار گسترده نیروها در منطقه سبز و بازداشت مقامات

به گزارش ایلنا به نقل از عربی۲۱، منطقه سبز بغداد، محل استقرار نهادهای مهم دولتی، سفارتخانه‌ها و اقامتگاه شماری از مقام‌های ارشد عراقی، بامداد یکشنبه شاهد استقرار گسترده نیروهای امنیتی و یگان‌های ارتش بوده است.

بر اساس تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، صدای تیراندازی در بخش‌هایی از منطقه سبز شنیده شده و نیروهای امنیتی در نقاط مختلف این منطقه مستقر شده‌اند.

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همزمان، برخی فعالان و کاربران عراقی در فضای مجازی مدعی شدند که شماری از چهره‌های ارشد سیاسی این کشور که نام آنها در پرونده‌های مرتبط با فساد و سوءاستفاده از قدرت مطرح شده، بازداشت شده‌اند.

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