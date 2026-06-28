هشدار اردوغان درباره تهدید صهیونیسم علیه ترکیه؛ حجاب بخشی از هویت کشور ماست

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز شنبه در سخنرانی خود در نشست حزب عدالت و توسعه در استان ساکاریا، هشدار داد که «ایدئولوژی صهیونیستی مبتنی بر نسل‌کشی، اشغالگری و توسعه‌طلبی» نه‌تنها شخص او، حزب عدالت و توسعه یا ائتلاف حاکم را هدف قرار داده، بلکه کل دولت و ملت ترکیه را نشانه گرفته است.

اردوغان گفت: «به همین دلیل، مبارزه ما با صهیونیسم برای منافع شخصی یا سیاسی نیست، بلکه برای حفظ موجودیت کشور و دفاع از ملت ترکیه انجام می‌شود.»

رئیس‌جمهور ترکیه در بخش دیگری از سخنان خود از حجاب و حق زنان برای انتخاب آن دفاع کرد و گفت حزب عدالت و توسعه سال‌ها برای احقاق حقوق دختران و زنانی که از پوشیدن حجاب محروم شده بودند، مبارزه کرده است.

وی افزود: «همه باید بدانند که حجاب نه امری غیرعادی است، نه پدیده‌ای حاشیه‌ای و نه نشانه افراط‌گرایی یا وابستگی به یک ایدئولوژی خاص. حجاب در همه اشکال آن، هزار سال بخشی از وضعیت طبیعی این سرزمین بوده و همچنان نیز خواهد بود.»

اردوغان همچنین تأکید کرد که حزب عدالت و توسعه از زمان تأسیس، بر همبستگی، آشتی ملی و انسجام اجتماعی تأکید داشته و همواره با دوقطبی‌سازی، تبعیض و حذف گروه‌های مختلف اجتماعی مخالفت کرده است.

وی در ادامه با انتقاد از حزب جمهوری‌خواه خلق، این حزب را به تبدیل رقابت سیاسی به دشمنی و دامن زدن به شکاف‌های اجتماعی متهم کرد و گفت آخرین نمونه این رویکرد، «کارزار زشت علیه پناهجویان سوری» در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر بوده است.

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین از اقدامات دولت برای پاکسازی نهادهای حاکمیتی از عناصر وابسته به سازمان فتح‌الله گولن دفاع کرد و این اقدامات را در راستای حفظ امنیت، منافع ملی و آینده کشور دانست.

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