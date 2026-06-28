نخستوزیر آرژانتین در پی اتهامات فساد استعفا کرد
مانوئل آدورنی، نخستوزیر آرژانتین در پی افزایش فشارها و طرح اتهامات فساد، از سمت خود استعفا داد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مانوئل آدورنی، نخستوزیر آرژانتین، روز شنبه استعفای خود را به خاویر میلی، رئیسجمهور این کشور تقدیم کرد.
خبرگزاری «تاس» گزارش داد آدورنی در متن استعفانامه خود اعلام کرده است که به دلیل «حملات مستمر رسانهها» ناچار به کنارهگیری شده است.
استعفای آدورنی در حالی صورت میگیرد که وی با مجموعهای از اتهامات مرتبط با فساد مالی روبهرو است. او اتهامات مربوط به مالکیت کاخهای مجلل و همچنین دریافت غیرقانونی قراردادهای دولتی توسط همسرش را رد کرده و آنها را بیاساس خوانده است.
روزنامه «لا ناسیون» نیز گزارش داد که تحقیقات درباره آدورنی پس از انتشار گزارشهایی درباره سفرهای پرهزینه خارجی و همچنین داراییهایی که گفته میشود بهصورت مخفیانه در اختیار داشته، آغاز شده است.
دادستانی آرژانتین همچنین استفاده همسر آدورنی از هواپیمای ریاستجمهوری برای سفر به نیویورک را بررسی کرده است؛ در حالی که وی هیچگونه سمت رسمی در دولت نداشته است.
آدورنی اگرچه گزارشهای رسانهای درباره فساد را تکذیب کرده، اما پذیرفته است که حدود ۳۰۰ هزار دلار از پسانداز خود را «به اشتباه» در اظهارنامههای مالیاتی اعلام نکرده است.
مانوئل آدورنی از نوامبر ۲۰۲۵ ریاست دولت آرژانتین را برعهده داشت.