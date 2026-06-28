رویترز: کاخ سفید از تلاش ماچادو برای بازگشت به ونزوئلا ناراضی است
همزمان با ادامه عملیات امدادرسانی پس از زمینلرزههای مرگبار ونزوئلا، درخواست رهبر مخالفان این کشور برای بازگشت با حمایت آمریکا، به موضوعی بحثبرانگیز در کاخ سفید تبدیل شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، یک مقام کاخ سفید که نخواست نامش فاش شود، تصریح کرد مقامهای ارشد دولت آمریکا از تلاشهای «ماریا کورینا ماچادو» برای بازگشت به ونزوئلا با کمک واشنگتن رضایت ندارند.
به گفته این مقام، ماچادو طی روزهای گذشته با شماری از مسئولان دولت آمریکا، از جمله مقامات کاخ سفید، وزارت خارجه و تعدادی از اعضای کنگره تماس گرفته و از آنان خواسته است زمینه بازگشتش به ونزوئلا را فراهم کنند.
این درخواست در شرایطی مطرح شده که تنها چند روز از وقوع دو زمینلرزه ویرانگر در ونزوئلا میگذرد؛ حوادثی که تاکنون بیش از ۹۰۰ کشته بر جای گذاشته و این کشور را با یک بحران انسانی گسترده مواجه کرده است.
این مقام کاخ سفید در اینباره گفت: «ما از بازگشت او به ونزوئلا حمایت میکنیم، اما آیا درست است که تنها ۲۴ ساعت پس از وقوع یک فاجعه انسانی بزرگ که شمار قربانیان آن همچنان در حال افزایش است، چنین اقدامی انجام شود؟»
تاکنون دفتر ماریا کورینا ماچادو به درخواست رویترز برای اظهارنظر درباره این موضوع پاسخی نداده است.
ماچادو در دسامبر سال گذشته، با وجود ممنوعیت ۱۰ ساله خروج از کشور، ونزوئلا را ترک کرد تا جایزه صلح نوبل را دریافت کند. او پیش از آن نیز بیش از یک سال، پس از انتخابات جنجالی سال ۲۰۲۴، از انظار عمومی دور بود.
رویترز همچنین یادآور شد که پس از بازداشت نیکلاس مادورو، رئیسجمهور پیشین ونزوئلا، توسط آمریکا در ماه ژانویه، برخی مخالفان امیدوار بودند ماچادو نقش محوری در اداره کشور ایفا کند.
با این حال، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، از دلسی رودریگز، معاون پیشین مادورو حمایت کرد و مدعی شد که ماچادو در شرایط کنونی از پشتوانه سیاسی لازم برای اداره ونزوئلا برخوردار نیست.
ماچادو که خواستار برگزاری انتخابات آزاد و شفاف در ونزوئلاست، پیش از وقوع زمینلرزهها اعلام کرده بود قصد دارد تا پایان سال جاری به کشورش بازگردد. او از زمان خروج از ونزوئلا، بیشتر در ایالات متحده اقامت داشته است.
در همین حال، آمریکا پس از وقوع زمینلرزههای اخیر، عملیات امدادرسانی در ونزوئلا را آغاز کرده است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد تیمهای جستوجو و نجات به این کشور اعزام شدهاند، روند ارسال تجهیزات پزشکی در حال هماهنگی است و واشنگتن ۱۵۰ میلیون دلار کمک بشردوستانه برای آسیبدیدگان اختصاص داده است.