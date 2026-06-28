پایتخت اوکراین هدف موشکهای بالستیک قرار گرفت
ارتش اوکراین بامداد یکشنبه از حمله موشکی به پایتخت این کشور خبر داد و اعلام کرد کییف هدف موشکهای بالستیک قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا، ارتش اوکراین در نخستین ساعات بامداد امروز- یکشنبه- اعلام کرد که کییف، پایتخت این کشور، در معرض حمله موشکهای بالستیک قرار گرفته است.
ویتالی کلیچکو، شهردار کییف نیز در پیامی در شبکه تلگرام اعلام کرد: «سامانههای پدافند هوایی در حال فعالیت هستند. همه شهروندان باید به پناهگاهها مراجعه کرده و دستورالعملهای ایمنی را رعایت کنند.»
خبرگزاری فرانسه گزارش داد که همزمان با فعال شدن سامانههای دفاع هوایی، صدای چندین انفجار مهیب در نقاط مختلف کییف شنیده شده و نور ناشی از رهگیری اهداف در آسمان این شهر مشاهده شده است.
تاکنون گزارشی درباره تلفات احتمالی یا میزان خسارات ناشی از این حمله منتشر نشده است.