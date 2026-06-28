به گزارش ایلنا، ارتش اوکراین در نخستین ساعات بامداد امروز- یکشنبه- اعلام کرد که کی‌یف، پایتخت این کشور، در معرض حمله موشک‌های بالستیک قرار گرفته است.

ویتالی کلیچکو، شهردار کی‌یف نیز در پیامی در شبکه تلگرام اعلام کرد: «سامانه‌های پدافند هوایی در حال فعالیت هستند. همه شهروندان باید به پناهگاه‌ها مراجعه کرده و دستورالعمل‌های ایمنی را رعایت کنند.»

خبرگزاری فرانسه گزارش داد که همزمان با فعال شدن سامانه‌های دفاع هوایی، صدای چندین انفجار مهیب در نقاط مختلف کی‌یف شنیده شده و نور ناشی از رهگیری اهداف در آسمان این شهر مشاهده شده است.

تاکنون گزارشی درباره تلفات احتمالی یا میزان خسارات ناشی از این حمله منتشر نشده است.

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